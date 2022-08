Il y a dans la vie de tous les jours, des gens, qui font comme ça, des jeux de mots, de l'humour, de quoi rire quelques secondes, ou de faire disparaître Satan des lieux.

Nous allons vous faire un aveu, pour ce qui est des magistrats, à l'air austère, grave, sérieux et inabordable.

C'est archifaux!

Les magistrats sont des êtres doux, si doux qu'on leur permettrait une pause pour leur permettre de souffler et de mettre fin momentanément, au fou rire déclenché deux minutes auparavant! Mais, malheureusement, les gens d'en face, les magistrats lourdauds, anxieux de nature, n'ont pas envie de rire, ou même de sourire, à ce moment précis. Alors, le malentendu nait, et les histoires à ne plus en finir, commencent et se terminent devant le procureur.

Mais qu'advient- il de ces personnes s'il s'agit de... magistrats?

Hou, là, là! Tenez, suivez donc ce genre d'histoires!

Une magistrate chevronnée entre en trombe au bureau du président de cour.

Elle est scandalisée, bouleversée et en colère, à telle enseigne qu'elle n'arrive pas à formuler sa phrase pour se plaindre du bizarre et ignoble comportement de son jeune collègue:

«M. le président, je viens d'être humiliée à la bibliothèque.

Mon collègue du lundi m'a fait bestialement la «cour «! Je suis non seulement fâchée mais encore révoltée!» Pour toute réponse, le patron local des magistrats marmonne sans lever la tête, toujours occupé à relever les dernières notes, et notamment les plus bêtes, de la journée:

«Eh bien madame, faites lui le... «tribunal».

Une plainte en bonne et due forme et le problème fera partie du passé. Comportez-vous en personne avilie et humiliée, c'est tout!». Pour une réplique pareille, il reste entendu que le tribunal est le meilleur moyen de régler ce problème de... coeur et de «cour»! Sauf que ce problème est né entre deux magistrats, dont un voulait probablement faire de l'humour, à la cour, un lieu où l'on rend justice! Quant au second personnage, il lui faudra revoir sa copie, car un magistrat touche à tout! C'est facile, non?