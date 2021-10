Prévu pour l'audience d'hier, le procès de Imane Houda Feraoun au 11 octobre prochain par le pôle pénal financier et économique près le tribunal de Sidi M'hamed (Alger).

Le report, pour la troisième fois consécutive, du procès de l'ancienne ministre de la Poste et des Télécommunications, intervient suite à la demande du collectif de la défense, en raison de l'absence de traducteurs. Evincée du gouvernement Djerad en janvier 2020, elle a été placée en détention provisoire par la chambre d'accusation près la cour d' Alger, depuis le 6 décembre 2020, à la prison de Koléa, dans la wilaya de Tipaza, suite à l'appel introduit par le parquet dans la décision de sa mise sous contrôle judiciaire. Elle est poursuivie pour des chefs d'inculpation liés à «la dilapidation de deniers publics», «l'octroi d'indus privilèges» et «l'abus de fonction». L'ancienne ministre est citée dans plusieurs dossiers, dont celui lié à l'octroi d'indus avantages à la société Mobilink appartenant aux frères Kouninef, poursuivis également dans des affaires de corruption. Il s'agit, notamment d'un contrat conclu entre Algérie télécom et Mobilink (filiales du groupe KouGC des Kouninef), pour l'installation de 20 000 cabines téléphoniques. Selon l'arrêt de renvoi, ledit contrat a occasionné à Algérie télécom des pertes évaluées à 3 milliards de dinars, l'équivalent de près de 20 millions de dollars. Elle est également impliquée dans le projet d'un million de lignes Internet haut débit ayant occasionné au Trésor public une perte de plus de 73 millions de dollars, en sus du dossier.