C'est sous l'égide du commandant de la Gendarmerie nationale, le général, chef de corps, Ali Oulhadj Yahia, organisateur, que cette compétition s'est déroulée, hier, au niveau de la caserne de la Gendarmerie nationale «G1 Intervention» de Chéraga (Alger). Tous les corps constitués y étaient représentés, à savoir les forces aériennes, les forces terrestres, la Garde républicaine, la Sûreté nationale et la douane. Cette compétition nationale, la 1ère du genre, se déroule, depuis hier, et devra se poursuivre jusqu'au 17 mars. Elle comprend dans son programme, quatre courses de chiens, deux biathlons de protection et la défense (individuelle et par équipes), le tir au pistolet et enfin une course de haies. Les meilleurs de cette compétition représenteront l'Algérie en deux groupes: les gentes féminine et masculine, au championnat du monde de «pass agility», qui se déroulera en Ouzebékistan, en 2022 et dont la date précise n'a pas été encore fixée. La clôture de ce premier rendez-vous s'est effectuée en apothéose, animée notamment par les musiciens de la Garde nationale et les défilés d'autres corps participant à cette manifestation, ainsi que par diverses activités canines de haute facture. En août 2021, une compétition nationale similaire s'est déroulée à Ben Aknoun (Alger). Cette course a vu l'Ouzebékistan prendre la première place suivie de la Russie (2ème) et enfin de l'Algérie (3ème)dont l'équipe féminine fut la lauréate.