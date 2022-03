Feus Rabah Barik et Kouadri ainsi que Selma Bédri, ces trois magistrats de la cour de Boumerdès étaient des magistrats de différentes générations, qui avaient une réputation qui donnait froid dans le dos. Ce trio s’était fait une drôle de publicité par les verdicts assommants, certes, mais qui allaient en droite ligne avec l’application de la loi. Les circonstances atténuantes en criminelle, étaient souvent « outlaw » ! Durant les débats, aucun écart n’ était permis. Les parties en présence ont intérêt à se tenir à carreau, sinon, c’est le gourdin de la loi qui se chargera d’expliquer aux détourneurs de propos avalables ce qu’il y a à expliquer et d’une drôle de manière ! Il se trouve des magistrats de valeur et si la chancellerie avait pris le soin de trier les magistrats entre les bons et les moins bons, elle aurait échoué ! C’est dire si la bonne foi y était. Et les trios dont nous vantons les mérites, n’étaient pas uniques et l’austère Mohammed Abdelli, l’ex- président de la cour , en arrivant de Constantine au siège , aux côtés de la réservée Djamila Zigha, la première femme algérienne nommée procureure générale du pays, n’ était pas étonnée de voir les feus Rabah Barik, Liamine Louail, Bouzid Khelloufi, Ahmed Mihoubi Bouchra Mihoubi, Mouhoubi Abdelkader, Nasser Ouadhah , Djebrane, feu Med Kouadri, Mériem Bellih, Faïza Hadjadj, Djamel Lidjaoui, Abderahmane Aïchoune ces excellents juges et procureurs qui ont tant donné à la justice sous d’autres cieux en d’autres occasions surtout durant la décennie noire quand certains magistrats ne voulaient pas s’assoir dans une salle d’audience sans cagoule. Et puis, cette présidente du tribunal de Boumerdès quand elle faisait partie d’une composition criminelle, aie ! Aie ! Aie ! Travailler ou bien travailler en …cagoule ! Ils marqueront leur excellent passage sur la côte de «Rocher noir», comme ils l’ ont déjà fait à Tébessa, Oran, Sétif, Bouira, Mila, Sidi Bel Abbès, El Tarf , Constantine, Aïn- Témouchent, Oum El Bouaghi, Chlef, Annaba, Tlemcen, Souk Ahras, Alger, Batna, Tizi Ouzou, Skikda, Relizane, Khenchela, etc. A .T .