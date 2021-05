Depuis le 22 février 2019, soit exactement 25 mois, quelque chose a changé du côté de la magistrature, mentalement parlant. Tout a commencé par un surprenant mea-culpa émanant d'un jeune magistrat du mythique tribunal de Sidi M'hamed-Alger, concernant le mode de fonctionnement de l'appareil judiciaire.

Il a articulé à peu près ceci: «La justice fonctionne par phone!» ces mots de lame acérée sortaient de la bouche d'un procureur-adjoint, au moment où Belgacem Zeghmati, venait d'être rappelé aux commandes au poste de procureur général près le parquet d'Alger, après l'avoir quitté en fin septembre 2015, d'une manière peu cavalière par le pouvoir en place, mais plus dégradant encore, avec une telle ingratitude de la part des adjoints du «Ruisseau», qu'il n'en dormira pas cette nuit d'automne de 2015! Quelques semaines seulement après, il fut appelé à la tête du ministère de la Justice, pour redresser une fâcheuse situation, surtout que l'authentique «Hirak» commençait à battre de l'aile. Les fameux, saignants, sales et provocateurs slogans appelant à mettre à la «poubelle» les hommes et les femmes qui neutralisèrent la «bande» qui saccageait le pays, sonnaient l'hallali des marches de protestations montées dans l'allégresse, et vraiment pacifiques!

La vie quotidienne avait repris son cours normal et les inculpés et détenus arrêtés sous l'avènement du souffle du 22 février 2019 comparaissaient devant des compositions correctionnelles «extraordinaires- magiques- et franchement inattendues» qui ont fait jaser plus d'un et ébloui d'autres observateurs initiés au fait de la justice! En effet, à la cour d'Alger, on estima que les débats tournant autour du «montage de l'automobile», groupant Ahmed Ouyahia, Abdelmakek Sellal, des ministres, des walis, et des hommes d'affaires, ne pouvaient être confiés qu'à de jeunes et expérimentés magistrats, en l'occurrence trois présidents de tribunaux (Sidi M'hamed-Alger, Bir Mourad Raïs et Bab El Oued et du jeune procureur de la République d'Hussein Dey) de la cour d'Alger.

Tout se déroula plus qu'espéré et le procès se tint dans les meilleures conditions, selon la reconnaissance même de certains avocats, en mal de compliments envers les juges!