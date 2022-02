Dans un communiqué rendu public, hier, la Société de distribution de l’électricité et du gaz (Sadeg) de Bouira désapprouve les agressions que subissent, au quotidien, les réesaux d’électricité et le gaz. La dénonciation de la Sadeg est d’autant plus justifiée que, selon un bilan établi par ses soins, il a été enreigstré, durant l’année 2021, pas moins de 76 atteintes au réseau de distribution de l’électricité. Ces agressions au réseau ont privé 85 707 abonnés à l’électricité. Le réseau de distribution du gaz naturel n’a évidement pas échappé à la destruction, puisque la Sadeg a enregistré 39 atteintes, privant 777 abonnés de cette énergie vitale. En plus des désagréments causés aux abonnés, ajoute le communiqué, d’énormes pertes financières comportant les frais de réparation des pannes ont été causées et également d’autres déficits financiers liés à l’énergie non distribuée qui seront imputées à la direction, « suite à ces actes de sabotage», précise le communiqué. En effet, l’ensemble de ces atteintes aux tiers a été à l’origine de 34 % du nombre total des incidents électriques et 95% du nombre total des incidents gaz. Les agresseurs ne sont que des entreprises publiques ou privées et parfois des particuliers lors des différents travaux de fouille «sans aviser, au préalable, les services de la Sadeg, afin de mettre à leur disposition les plans des ouvrages, objets de chantiers», tient à affirmer le même communiqué.

I.C.