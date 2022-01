Le pain ne sera pas dans les étalages des commerçants à partir d'aujourd'hui dimanche et ce pendant 3 jours. C'est l'Union générale des commerçants et des artisans algériens (Ugcca), section locale de la wilaya de Tizi Ouzou qui vient de lancer un appel pour ce débrayage de 3 jours. Aussi, les citoyens devront s'abstenir de consommer ce produit de large consommation pendant cette période et renouer avec les mets traditionnels en attendant le retour de la baguette de 10 dinars. Une baguette dont le prix est l'objet de conflit depuis plusieurs années entre les boulangers et le ministère du Commerce.

Aussi, à partir de ce matin, la baguette ne sera pas vendue à cause d'un débrayage que le président de la section de l'Union générale des commerçants et artisans de la wilaya de Tizi Ouzou, Toumi Farouk expliquait, hier, par le manque de volonté de la tutelle d'aller vers une solution définitive à ce problème. Ce dernier, joint par téléphone, affirmait, en effet, que les boulangers n'ont aucun espoir de voir les décisions prises lors de la récente réunion qui les ont regroupés avec plusieurs ministres aboutir. Chose pour laquelle les boulangers ont opté, explique-t-il, pour le débrayage afin d'exprimer leur désarroi quant à une situation qui a duré longtemps.

En effet, le conflit qui oppose ces derniers au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations ne semble pas prendre fin, malgré les déclarations des uns et des autres. L'on se rappelle que le ministre avait affirmé à l'issue de cette réunion que son département avait la ferme intention de trouver des solutions adéquates aux problèmes posés par les gens de la filière. Le plus important problème, pour rappel, reste le prix de la baguette de 10 dinars. les boulangers demandent depuis bien longtemps l'augmentation de son prix, alors que le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations maintient sa décision d'appliquer le même prix.

Un prix permis notamment par la subvention de la matière première essentielle utilisée dans la fabrication de la baguette à savoir la farine. Cette dernière est en effet vendue aux boulangers à des prix plafonnés par l'État afin de permettre aux boulangers d'avoir une marge bénéficiaire acceptable. Toutefois, ces derniers refusent cette option et entrent en grève de trois journées. Sur le terrain, les citoyens sont mécontents de la persistance de ce conflit. Le prix de la baguette à 10 dinars fait partie, en effet, des mesures prises depuis longtemps par les pouvoirs publics, afin d'atténuer les effets de la cherté de la vie sur les ménages. En fait partie également le lait dont le prix du sachet est plafonné à 25 dinars.