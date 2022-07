La fête était grandiose, avant-hier, à Tizi-Ouzou. Le défilé du 5 Juillet, organisé dans la ville de Tizi-Ouzou, a donné toutes ses couleurs à la ville des Genêts. La célébration du 60ème anniversaire de l'indépendance a repris des couleurs après un passage à vide qui a duré plusieurs années. D'ailleurs, les jeunes générations ne se souviennent pas trop de ces défilés qui ont marqué les mémoires des anciennes générations. Un ancien ouvrier de l'usine Cotitex de Draâ Ben Khedda se souvient encore de ces parades auxquelles il prenait part, chaque année à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance. Ces défilés, comme celui d'avant-hier, regroupaient toutes les catégories professionnelles, dans un défilé grandiose.

Avant-hier, d'ailleurs, la ville des Genêts avait repris tout son éclat. Les couleurs nationales dominaient le ciel, grâce aux feux d'artifice qui partaient du cimetière des chouhada de Mdouha et ceux brûlés au départ et à la fin du défilé. Un défilé qui a ainsi pris pour point de départ, le portail principal du campus universitaire Hasnaoua 1 de l'université Mouloud- Mammeri. Devant l'entrée principale, les carrés commençaient à se former, à mesure que les participants arrivaient. Ils représentaient toutes les organisations de la société civile dont les associations présentes en masse dans la manifestation. Il y avait aussi, avec une forte présence, les différentes catégories professionnelles représentant le monde du travail dans ses différentes déclinaisons.

Les carrés s'organisent à fur et à mesure qu'arrivent les participants. Il faut dire que la beauté du spectacle faisait oublier le temps qui passait, avant le départ. Il y avait toutes les couleurs et surtout les signes distinctifs des catégories du monde de travail dont les carrés étaient reconnaissables aux tenues de travail. Aussi, la procession entame son périple avec des chants patriotiques. Des chansons qui ont marqué toute la procession qui a sillonné la principale rue de la ville de Tizi-Ouzou, l'avenue Abane Ramdane. Le beau spectacle a, par ailleurs, attiré les foules qui s'entassaient également aux abords de la route. C'était une communion totale, lorsque les citoyens venus admirer les processions se sont mis à chanter avec les carrés.

Par ailleurs, il convient de noter qu'avant le défilé, la fête avait déjà commencé avec des activités organisées à travers toutes les communes et surtout les institutions culturelles dont la principale est la Maison de la culture de la ville de Tizi-Ouzou et le Théâtre régional Kateb Yacine. Des activités culturelles et des conférences sur l'histoire ont été nombreuses durant ce 60ème anniversaire de l'indépendance, qui a également, et surtout, été l'occasion de la remise des clés de leurs logements à plus de 3 000 familles, ce qui a fait régner la joie dans ces foyers, à cette occasion.