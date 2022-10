Les services de l'Opgi (Office de promotion et de gestion immobilière) à Annaba ont amorcé depuis quelques jours, le processus du règlement de la situation administrative et financière des bénéficiaires du quota des 401 logements publics locatifs pour les bénéficiaires de la commune d'Oued Laneb, relevant de la circonscription administrative de Draâ Errich. La démarche a suscité une grande satisfaction au sein des bénéficiaires. L'Opgi a mobilisé tous les moyens humains et matériels afin de délivrer les contrats de location et d'accomplir les démarches administratives et financières nécessaires devant permettre aux bénéficiaires de prendre possession de leurs nouveaux logements. Le processus s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'opération de leur relogement à la cité des 401 Logements d'Oued Ziad, après le tirage au sort effectué le 7 septembre dernier, afin de déterminer les sites d'habitation des bénéficiaires de logements publics locatifs pour ce quota de 401 unités sociales. En attendant d'autres opérations similaires, il est utile de souligner que l'Opgi d'Annaba suit de près le secteur du logement, notamment les appartements attribués aux cours de récentes opérations. À cet effet, des équipes ont été mobilisées afin de contrôler l'occupation réelle des lieux. La démarche s'inscrit dans le cadre de l'assainissement du parc immobilier d'Annaba où plusieurs logements sociaux ont été cédés à la nouvelle-ville de Draâ Errich. Engagée sur instruction du directeur de l'Opgi d'Annaba, l' opération a permis la récupération de logements sociaux attribués mais non occupés, et squattés par des sans domicile fixe (SDF) et des bandes de jeunes. Signalons que le premier responsable de cette institution a donné instruction de récupérer tous les logements non occupés et/ou occupés illégalement au niveau de Draâ Errich où, après des enquêtes menées par des commissions mobilisées à cet effet, quatre logements ont été récupérés et mis sous scellés. Une action de contrôle similaire a concerné toutes les cités urbaines de la nouvelle ville et également le nouveau site urbain de Boukhadra 3 et Bouzaâroura, dans la commune d'El Bouni ainsi que l'ensemble des cités relevant du patrimoine immobilier de l'Opgi dans la wilaya d'Annaba. En outre, il est à noter qu'afin d'éviter que les unités récupérées ne fassent l'objet d'un quelconque agissement, l'Opgi d'Annaba a décidé de murer les unités récupérées.