Une réunion a regroupé le wali de Tizi Ouzou et les différents intervenants, dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, pour étudier la situation prévalant ces derniers jours.

Une situation inquiétante qui a nécessité la tenue de cette réunion et la fermeture de nombreux établissements scolaires. Lors de cette rencontre, le wali a donné des instructions fermes pour reprendre le contrôle de l'application des mesures sanitaires et les gestes barrières sur les places publiques. Des mesures ayant connu un laisser-aller sur tous les plans, doit-on noter. En effet, à l'issue de la réunion, le premier responsable de la wilaya a instruit les services concernés de veiller à l'application des protocoles sanitaires dans tous les secteurs, mais aussi au respect des gestes barrières sur les places publiques. Les services de sécurité, de leur côté, ont été instruits de veiller au respect de ce chapitre important dans la chaîne d'application. Ainsi, il apparaît que les autorités, au niveau de la wilaya ont pris la mesure du danger qui guette les citoyens. Une réunion qui a également été sanctionnée par des instructions, afin de relancer la vaccination pour acquérir l'immunité collective. À rappeler que l'alerte a été donnée dans la wilaya de Tizi Ouzou depuis maintenant plus d'une semaine. Un collège fermé dans la commune d'Azazga puis deux lycées à Ouacifs et Aïn El Hammam, avant que l'hôpital ne signale une hausse du nombre de personnes hospitalisé. Cette catégorie de patients a été en effet évaluée jusqu'à, hier, à quelque 20 malades. Cette courbe qui reprend sa montée inquiète au plus haut niveau les autorités sanitaires de la wilaya, qui redoutent, plus que jamais, un retour à l'état de saturation des structures hospitalières. Jusqu'à hier, l'on faisait remarquer que la hausse concernait notamment Tigzirt, Azeffoun et Azazga. En fait, il convient de noter que le laisser-aller constaté dans l'application des gestes barrières va parallèlement avec celui qui caractérise les opérations de vaccination. Celle-ci n'avance pas dans les secteurs qui devraient donner l'exemple, à l'instar de la communauté médicale et sanitaire, qui n'enregistre qu'un taux de vaccination de 25%. Dans les universités, la situation n'est guère meilleure, car la vaccination n'a même pas atteint un taux de 10%. Le secteur de l'éducation, de son côté enregistre un taux égal à celui de la santé. Tous ces indicateurs participent pour renforcer le camp des plus sceptiques. Pourtant, les scientifiques sont unanimes: la vaccination reste le moyen le plus efficace pour se prémunir contre les effets graves de la pandémie qui entre dans sa quatrième vague. Les mêmes scientifiques s'accordent également sur la nécessité de se faire vacciner comme premier moyen de lutte contre le nouveau variant, Omicron, qui n'est pas encore détecté dans notre pays, qui devra sans nul doute arriver.