Une reconnaissance méritée pour cet homme très populaire dans la région de Timezrith, dont le nouveau lycée est baptisé au nom du défunt maire. Une belle manière de rendre hommage au P/APC Fatsah Chibane, disparu il y a une douzaine d'années, assassiné par les hordes terroristes alors qu'il rentrait chez lui après une mission. «Le wali, accompagné du président de l'Assemblée populaire de wilaya et du président de l'Assemblée populaire communale de Timezrith, a procédé hier au baptême du nouveau lycée à la mémoire du défunt président de l'APC, feu Fatsah Chibane, qui a été assassiné, par traîtrise, le 5 novembre 2008», confirme un communiqué de la wilaya de Béjaïa. Ce baptême a eu lieu en marge d'une visite de travail et d'inspection effectuée par le chef de l'exécutif dans cette région. La délégation de la wilaya a tenu une réunion de travail avec les représentants de «Tadjmaâth». Cette séance de travail et de concertation avec les représentants de tadjmaath des villages de cette commune, a été l'occasion d'écouter les préoccupations et les suggestions des représentants des villages, qui ont beaucoup insisté sur l'aspect développement, notamment les conditions de scolarité de leurs enfants, l'aménagement de structures culturelles et sportives pour les jeunes, le raccordement au réseau de gaz naturel et d'électricité, le réaménagement des axes routiers. Dans son intervention le wali s'est engagé à prendre en charge ces préoccupations par ordre de priorité. Auparavant, le chef de l'exécutif a procédé à la pose de la première pierre de deux nouvelles salles de classe pour l'école primaire Martyr Aidli Bouzid Imzoug, dans la municipalité de Timezrith.

Le 5 novembre 2008 en fin de journée, le président de l'Assemblée populaire communale (APC) de Timezrith (Béjaïa), accompagné de son chauffeur et du chef de parc de la même commune, tombait dans une embuscade terroriste tendue par un groupe armé à quelques encablures du lieudit Lambert, dans la commune de Taourirt-Ighil (Adekar).

Les terroristes avaient kidnappé le P/APC, d'obédience RCD pour ensuite libérer ses accompagnateurs et brûlé le véhicule de service.

Le défunt Fatsah Chibane avait tenté vainement d'échapper aux mailles de ces sanguinaires qui l'assassineront de deux balles dans la tête, tirées à bout portant. Apprécié de tous, le regretté, âgé alors de 39 ans, était un enseignant de français au lycée de Timezrith, avant son élection à la tête de sa commune sous les couleurs du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD). À noter qu'une stèle avait été érigée à la mémoire de Fatsah Chibane au lieudit Martinez, à quelques encablures d'Adekar.