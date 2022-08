L'APN a indiqué dans un communiqué que le bureau de l'Assemblée a examiné ce mercredi le projet de budget modificatif de la chambre pour l'exercice 2022. Le bureau de l' APN a transmis ledit projet à la commission des finances et du budget pour avis, et ce conformément aux dispositions de l'article 80 du règlement intérieur de la chambre basse. À titre de rappel, l'APN avait adopté en novembre dernier le projet de budget de l'APN pour l'exercice 2022. Le même bureau a également transmis pour examen à la commission des finances et du budget, le projet de loi de finances complémentaire(Plfc), promulguée par ordonnance présidentielle. Les députés se contenteront d'approuver le Plfc2020 en septembre prochain, après l'ouverture de la session parlementaire. «Le bureau de l'APN s'est réuni pour examiner certains points liés à la préparation de la prochaine rentrée parlementaire et s'enquérir des travaux des chantiers confiés par le président de l'Assemblée aux responsables des services administratifs et techniques, en vue de réunir les conditions d'une rentrée à la hauteur des aspirations des députés, en s'inspirant des points positifs et en remédiant aux lacunes», a précisé le communiqué. Par ailleurs, «les membres du bureau ont salué les mesures introduites dans la loi de finances complémentaire en faveur de la sauvegarde du pouvoir d'achat des citoyens.