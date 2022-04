Le 2 avril 2022, 1er jour de jeûne pour les Algérois, a débuté par un grave dérapage commis sur les lieux même du travail des gars de l'Etusa, pourtant plus sérieux avant l'arrivée de Ramadhan 1444! En effet, vers les 11h et quelques, une centaine d'usagers, les bras pleins de provisions pour le repas du soir, attendaient patiemment devant le arrêts de bus, qui arrivaient en nombre appréciable. Or, chaque véhicule qui arrivait voyait le chauffeur partir en laissant le convoyeur seul. Ne comprenant pas ce qui arrivait, quelques usagers se dirigeaient vers le responsable-barbu qui semblait être dépassé par la situation. Il répondait avec appréhension certaine aux questions, d'abord, puis avec une mine pitoyable, car il semblait cacher quelque chose aux gens dont certains, ayant compris le manège, ont préféré prendre des taxis, ou les bus privés, qui «racolaient» en ces temps de rareté des véhicules de l'entreprise algéroise. La cacophonie durera le temps qu'il faut, car on apprendra par la suite que certains chauffeurs, levés tôt, sont partis faire une sieste «méritée», alors que la relève n'était pas encore sur place! Des femmes pleuraient. Les curieux riaient au nez des responsables de l'Etusa! Qui a affirmé que Ramadhan était le mois du travail? Pleure, ô usager! Seuls les usagers «riches» pouvaient rentrer chez eux, ce 2 avril! La bonne gestion se vérifie en ces moments de jeûne et de piété!