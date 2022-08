S'exprimant sur l'inquiétude des parents d'élèves, sur les circonstances floues de la rentrée scolaire 2002/2023, le président de l'Association nationale des parents d'élèves, Khaled Ahmed, revient dans cet entretien sur les épineux problèmes qui accompagnent cette rentrée,notamment sa date, les systèmes d'enseignement et les prix des fournitures scolaires.

L'Expression: Que pensez-vous du retard de l'annonce de la date officielle pour la rentrée des élèves?

Khaled Ahmed: On aurait souhaité une rentrée scolaire au début du mois de septembre, pour récupérer les retards perdus les années passées, et pour éviter une aggravation de cette situation. Mais la Commission scientifique du ministère de la Santé, est plus à même d'évaluer la situation et de prendre les mesures qui s'imposent. Il faut dire que la priorité absolue pour l'État est sans conteste la protection de la santé des citoyens. Il n'y a aucune raison de précipiter les choses, car il est vrai que le virus du Cronavirus est encore présent. On aurait aimé une rentrée scolaire dans les temps, mais pas au détriment de la santé des élèves, des enseignants et des parents. C'est une condition incontournable pour la réussite de cette rentrée. Elle intervient dans l'importance de la disponibilité des professeurs, du personnel administratif, pour assurer un début d'année scolaire correct. Le plus important est de réunir toutes les conditions pour un enseignement efficace.

Comment voyez-vous le déroulement des cours? Est-ce que le système par alternance sera maintenu ou y aura t-il d'autres dispositions?

Nous espérons un retour au système classique au plus vite. Cela reste étroitement lié à la situation pandémique. Cela étant, il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure. Il est vrai que les préparatifs ont commencé dès le mois de juin, en matière de moyens et d'équipements et de disponibilité des professeurs. Autrement dit, dès que la situation le permettra, les établissements seront prêts à reprendre l'ancien rythme des cours.

Que pensez-vous de la flambée des prix des fournitures scolaires?

Nous proposons de mettre en place l'opération des marchés de la Rahma. C'est une alternative idéale pour casser les prix des articles scolaires. Pour cette année,les prix sont passés du simple au triple, voire plus. Les parents en peuvent plus faire face, et espèrent voir ces espaces se multiplier dans toutes les communes du pays. À cela s'ajoute l'action des services de contrôle du ministère du Commerce, qui doivent suivre de près cette opération. Leur action est déterminante dans la concrétisation sur le terrain de ces marchés. Leurs rôle est de faire appliquer les directives et les mesures adoptées par l'État. Seule alternative pour stopper les effets de cette situation engendrée par des commerçants indélicats et malhonnêtes. À cela il faut ajouter l'action des citoyens et de la société civile pour venir a bout définitivement de ce phénomène qui entrave les préparatifs de cette rentrée et met les parents dans la tourmente. Pour ce faire, la mobilisation de tous les acteurs est plus que nécessaire.

Que pensez-vous de l'introduction de la langue anglaise au primaire à partir de cette année?

C'est une satisfaction à une requête que nous avions formulée depuis l'année 2008, pour l'introduction de la langue anglaise comme première langue étrangère en Algérie. Nous considérons à ce titre, que l'anglais est une langue du savoir et de la recherche scientifique. Donc nous saluons cette décision prise par le président de la République, qui va intervenir pour relever le niveau scientifique et technologique de notre système d'éducation. Nous sommes pour une langue qui nous fait aboutir à des objectifs forts de notre développement scientifique, technologique, économique et culturel.

Quelles sont vos orientations, vos conseils pour les élèves et les parents, pour cette rentrée scolaire?

D'abord, nous conseillons les parents d'élèves à ne pas se précipiter pour l'achat des fournitures scolaires, les livres. Il n'y a pas lieu de créer des situations de stress et de longues queues d'attente, alors que les manuels scolaires sont disponibles en quantité. D'autant plus que ce n'est pas obligatoire pour les élèves de les acquérir les premiers jours de la rentrée. Comme il est probable que les prix des fournitures scolaires auront tendance à baisser si les parents ne se précipitent pas pour leur acquisition. C‘est une autre alternative qui contribuera à lutter contre les hausses inexpliquées. Dans ce sens, nous proposons que la prime d'aide sociale soit relevée à 10000 DA, pour permettre aux parents et aux élèves de débuter une année scolaire sans stress.