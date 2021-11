Depuis l'attaque en règle menée calmement et posément par de jeunes et intègres magistrats au-dessus de tout soupçon - et là, nous nous permettrons un petit coucou en direction de Abderrachid Tabi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux - contre les bandits de grands chemins du XXe siècle, dont une grande partie nous a gouvernés pendant plus de 20 ans, on pense à tort, être beaucoup préoccupés à rire au nez des frais condamnés, éparpillés dans les différents pénitenciers aux quatre coins, y compris les plus reculés de Tamourth, il semble bien que si le côté répressif de la chose fut mené à bien, il y a plus grave: un pan important omis, par les responsables qui ont carrément laissé tomber, ou presque le côté économique!

A-t-on réfléchi un instant à l'avenir de milliers de travailleurs jetés en pâture à «l'aboiement» de ceux qui, au-delà des mers et océans, n'attendent que ces

«ratés» du pouvoir établi, pour tomber sur Tamourth et tutti-quanti! Des sociétés et de grandes entreprises sont actuellement à l'arrêt, faute d'idées pour une reprise rapide des travailleurs, même si de timides actions sont menées en direction de certaines d'entre elles. Cela reste insuffisant!

Et le plus urgent à réaliser, c'est le déclic à faire pour un grand sursaut de notre économie, même si une nouvelle embellie gazière est venue juste à temps sauver la situation, créée par la pandémie!

Ce n'est pas tant les aboiements des ennemis des gens au pouvoir, mais, surtout le pain et l'outil de travail de ce même travailleur, nous dirons avec toute la douleur qui sied à ces malheureux travailleurs, l'avenir des enfants qui est le grand enjeu!

Nous voulons bien croire en l'Algérie nouvelle, mais avec des hommes nouveaux, compétents, jeunes, munis de tous les ingrédients et gros moyens technologiques du XXIe siècle!