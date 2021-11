La fin d'une union amoureuse, scellée rapidement, à la suite d'un coup d'oeil, et d'un coquin sourire, au détour d'une rencontre fortuite dans un supermarché, est synonyme de tragédie, pour ceux qui croient

en l'amour!

Lorsqu' au moment du divorce, les propos crachés par les deux parties, des mots lancés, et qui ont un sens aux yeux de la plupart des juges du siège, lesquels estiment peut-être qu'entre deux renvois, avant de décider de la déchirure, bien de l'eau coulera sous les ponts.

Le couple en voie de désagrégation peut très bien se revoir, discuter et arriver à une entente qui remettrait le train sur les rails.

C'est probablement la pensée saine du magistrat de la section «statut personnel». Mais ce couple qui n' a même pas consommé le mariage, est déjà en grosse difficulté. «J'ai été naïve.

J' ai cru en l'amour, celui des films de série «B», des feuilletons et de sombres histoires écrites à l'eau de rose, que j'entendais çà et là!» se lamente, aujourd'hui, la jeune femme.

Rompre une relation amoureuse, c' est aller droit sur un mur nommé

«justice», du moment qu'un acte de mariage avait scellé le sort de deux personnes que le destin et le désir avaient fait en sorte qu'elles se passent la bague après la lecture de la Fatiha! Et tout ce manège s'est effectué, sans au préalable, que les deux roucouleurs se soient bien fréquentés, estimés, respectés et bien connus. Une leçon à retenir pour les futurs amoureux!