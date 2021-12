Al'instar des autres citoyens de toute l'Algérie, les Constantinois ont été marqués par les évènements traumatisants qu'a traversés le pays. L'assassinat de Djamel Bensmaïl, les incendies déclenchés volontairement à travers le pays ayant coûté la vie à des dizaines de citoyens innocents dont des enfants à Tizi Ouzou, la mort de jeunes soldats tentant de sauver les villageois pris par les flammes, autant d'images qui resteront gravées dans la mémoire collective. Des souvenirs amers. Outre ces événements, la pandémie de Covid 19 a aussi attristé les Constantinois. Aucune famille n'a été épargnée. Certaines ont même perdu plusieurs membres. Bloqués à l'étranger en raison de la fermeture des frontières maritimes, terrestres et aériennes, certaines d'entre elles n'ont pas pu faire le deuil de leur proches. D'ailleurs de nombreux Algériens ayant perdu des parents même pour d'autres causes sont toujours à la recherche d'une solution pour pouvoir rentrer. L'autre fait marquant était dû à la crise d'oxygène qui a provoqué le décès de plusieurs citoyens. Des événements ayant affecté le moral des Algériens, plongeant un grand nombre de personnes dans un trouble émotionnel lourd à supporter. ہ travers cette détresse psychologique, les Algériens ont réussi à surpasser le pire face aux nombreux complots formulés à l'encontre du pays. On n'ira pas très loin pour citer un exemple. Le pays «frère-ennemi» de l'Algérie, le Maroc qui a serré la main aux sionistes pour cibler le pays. Une provocation de trop qui ne laissera aucun Algérien indifférent, ne manquant pas d'ailleurs d'exprimer son hostilité à cette nouvelle forme de traîtrise. Néanmoins l'année 2021 a aussi été marquée par un bel évènement qui a apporté une petite joie aux Algériens. C'est la Coupe arabe des nations que l'équipe nationale locale de football a décroché, malgré les calculs pour son élimination. Une joie qui a permis aux Algériens de veiller jusqu'au petit matin. La fête a été un besoin pour sortir des épisodes bouleversants qui ont chagriné le pays.