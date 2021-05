Disparue au cours du mois de Ramadhan, l'alerte a été donnée par son époux après que celle-ci est sortie du domicile familial pour accomplir des emplettes, sans revenir à son domicile familial. Il s'agit d'une femme mariée dont le corps sans vie vient d'être retrouvé. Jusque-là, l'information constitue un simple fait divers comme tous les autres marquant la chronique locale. Dans cette affaire, un fait saute aux yeux, le cadavre de la victime a été retrouvé enterré dans la cour du domicile conjugal, situé à Kouchet El Djir, à l'ouest immédiat du centre-ville d'Oran. S'agit-il d'un féminicide de plus? Qui a été son meurtrier? Pourquoi l'a- t-on tuée puis enterrée dans l'enceinte de son domicile? Pour tirer cette affaire au clair, l'enquête, ouverte dès la disparition de la victime, se poursuit davantage. Telle une traînée de poudre, cette information a, en un laps de temps record, fait le tour de la contrée laissant ses habitants dans l'émoi et la désolation. Tout récemment, les éléments de la Protection civile se sont rendus, vers minuit à l'avenue Loubet, dans le centre- ville d'Oran, pour évacuer le corps d'un sexagénaire qui a été retrouvé mort sur la chaussée. Le corps d'un autre homme âgé de 69 ans a été retrouvé sans vie sur la chaussée au niveau de la rue Douar Ghalem. Au centre-ville, un homme âgé de 50 ans a été évacué aussi par les éléments de la Protection civile. Un quatrième corps a été retrouvé sans vie au niveau de la rue Khemisti. Signalons que les corps des victimes ont été déposés par la Protection civile à la morgue, tandis que des enquêtes sont ouvertes par la police pour déterminer les circonstances. Il reste enfin, à savoir, que trois d'entre ces cadavres étaient des sans domicile fixe. Les services de la Protection civile de la wilaya d'Oran ont, pour leur part, retrouvé le cadavre d'un youtubeur au niveau d'une zone rocheuse de la crique «Capo Rosso» dans la commune de Bir El Djir, soulignant que «le cadavre a été identifié et confirmé». Il s'agit de Fekri Benchenane connu sur les réseaux sociaux sous l'appellation de Fekrinou, porté disparu lors d'une sortie pour faire du sport au niveau de la forêt El Menzah, ex-Canastel. Cette disparition de ce jeune, âgé de 24 ans, a provoqué un élan de sympathie et de solidarité où des centaines de personnes bénévoles ont participé aux recherches. Les services de la Gendarmerie nationale ont mobilisé d'importants moyens humains et matériels dont un hélicoptère, en plus d'une brigade cynotechnique. Pour leur part, les services de la Protection civile ont mobilisé l'équipe de recherche et d'intervention en terrain accidenté et la brigade cynotechnique. Les services de la Gendarmerie nationale poursuivent l'enquête sur les circonstances de ce drame.