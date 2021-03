Les ragots ne peuvent être récoltés que dans les salles d'audience, au moment des nombreuses suspensions d'audience! Le procès qui a duré près de 3 heures, par le nombre élevé de conseils qui n'ont pas voulu décrocher, car le risque de condamnations et de saisies de la marchandise y était.

Les bruyantes et longues interventions des avocats de ce dossier empoisonné pour tout le monde, ont mis à nu le travail inachevé de l'instruction qui a omis plusieurs paramètres avant de remettre le dossier entre les mains pourtant habiles du juge du siège, qui a réussi à bien tenir son audience de bout en bout.

Les conseils ont joué le jeu malgré les nombreux ratés des parties ayant manipulé le dossier. Me M'hamed Yahia - Messaoud s'appuie sur les non-dits de l'ordonnance de renvoi. Il met en cause l'oeuvre inachevée du juge d'instruction. Il rappelle les documents relatifs au délit de contrebande: «Il est faux d'évoquer l'absence de factures!» dit-il. Alors que l'incisif avocat protestait bruyamment, le deuxième plaideur, lui, s'attardait sur les contradictions de l'enquête bâclée au plus haut point.

Lentement, sans s'emballer, il veut réussir à éblouir le juge. Ce dernier suit, la main droite soutenant son beau minois que balafre une mini-moustache fournie même si elle est courte. Tout en soignant le droit, le défenseur s'emporte à l'encontre de ceux qui ne respectent pas la loi.

Aussi, Hammas, l'avocat de Rouiba, qui a horreur de ceux qui piétinent les procédures, va foncer sur tout ce qui n'est pas toujours à jour, suivant tous les amendements. Il se présente aux audiences avec un cartable plein à craquer de documents enrichissants ses interventions. Et parmi les documents que brandit l'avocat de Rouiba, il y a les quittances des impôts à jour, les factures d'achat et surtout le rapport de l'expert, un modèle dans le genre. Il va même sourire le jeune juge qui sera attentif à tout ce que dira l'avocat.

«Voilà, monsieur le président, nous sommes devant l'adage boiteux qui affirme ‘‘que c'est une chèvre, même si elle volait!''», s'écrie le conseil le plus âgé dans la salle d'audience.