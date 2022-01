Le dealer dont le procès tenu en fin d'année 2021, ne sera pas, hélas, l'un des derniers jeunes de plus de 25 ans à connaître les geôles du pays, car la grâce présidentielle ne touche jamais, ceux qui ont fait dans les stups.

Djemil. F.est ce beau gosse blond, au visage agrémenté de jolies taches de rousseur, et à qui, vous confierez votre bébé à garder, tant l'innocence se voit clairement sur sa face. Et pourtant, dès le début des débats, ce célibataire allait montrer une autre facette de sa vie, en plus de celle d'un trafiquant de drogue, notoire, de quelqu'un qui affronte la vie, comme une personne ayant une personnalité exécrable!

La preuve nous a été fournie à l'audience, lorsque le détenu était entré décidé à mener la vie dure aux magistrats, tout en sachant très bien, qu'il allait etre enfermé pour très longtemps, et que la juge, tout comme le parquetier, eux, allaient revenir à la maison, les bras emplis d' ingrédients, de toutes natures pour leurs familles, et retrouver, un peu plus tard, un sommeil, que le condamné perdra pour longtemps!

Oui, l'inculpé savait que sa vie allait s'arrêter d'avancer, mais malgré cela, il a joué au perdant, dès le début des débats, se faisant rappeler à l'ordre par une présidente, mère de famille, venue ce matin-là, appliquer la loi, sans état d' âme, ni haine, sans passion!

Il était très rare pour les initiés d'assister à ce genre de procès, qui n'apprend rien aux présents, sauf que force reste à la loi!