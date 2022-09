Au cours de nos multiples périples à travers les cours de justice du pays, de Tébessa à Tlemcen, de Tamanrasset à Ténès, cour de Chlef, nous avons fait la connaissance de magistrats, (Allah y barek), mais alors des magistrats, on ne vous dit pas. Nous n'aborderons pas les tire-au-flanc, parasites, les éternels pistonnés, et nous en passons, pour ne vous entretenir que des authentiques magistrats, tel que relaté par les grands de ce monde. On vous l'a déjà écrit: n'est pas magistrat qui veut! Non, surtout pas les à-plat-ventristes, et autres fainéants qui n'attendent qu'un coup de main de leurs «seigneurs», pour enfin, briller avec une «pâleur» terne! Nous avons toujours condamné les «garde-à-vous-tistes», et répété que les carottes étaient cuites pour les lécheurs de bottes, les délateurs et autres parasites qui pivotaient entre les centres de décisions, pour avoir pignon sur d'immérités postes de responsabilité! Prenons le cas de l'actuelle juge à la Cour suprême, Chaffia Abed-Maâlem, l'excellente ex-présidente du tribunal criminel d'Oran, qui, arrivée à Mostaganem, en qualité de présidente de cour, se trouva en «territoire ennemi», puisqu'elle laissa en cours de route, outre les dévoués conseillers, une salle d'audience familière, des dealers-accusés, prêts à cracher le morceau, un public bon enfant, qui prit l'habitude de prendre place dans l'auguste salle d'audience d'El Bahia, perdue à jamais pour Chafia Abed-Maâlem, égarée dans les dédales de l'administration de la justice! Comme quoi, il y a des promotions qui... tuent, mais laissent rêveurs les heureux et doux, bénéficiaires! Aujourd'hui, Chafia Abed-Maâlem, après le «couvre-feu» universel instauré sous «l'autorité de Sir Covid-19, instauré durant deux longues années, retrouve, enfin, et son job, et ses dossiers, dix jours par mois, à la Cour suprême où elle s'y rend, comme si elle s'en allait, il y a quinze ans auparavant, vers le tribunal criminel d'Oran, fière et légère, comme une ado!