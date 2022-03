Un membre du Syndicat national des magistrats, est carrément pour l'indépendance de la justice, dans son tout, mais encore, vis-à-vis de l'Exécutif. Le magistrat nous a déclaré sous le couvert de l'anonymat,

«que l'examen et le débat sur la révision de ces projets de loi constituent une véritable occasion en or, pour les responsables de l'Algérie nouvelle, puisque le président de la République, a dit clairement que le concept de l'Algérie nouvelle n'était pas tant le changement d'hommes, mais des pratiques! Les députés, par exemple, doivent pouvoir se «racheter» après le désaveu du gouvernement qui a supprimé, des taxes concernant la magistrature! Une lutte sans merci, a lieu entre les magistrats et le pouvoir qui veut maintenir sa chape de plomb sur le pouvoir judiciaire». «Le seul cas grave qui veut que l'inspection générale a été laissée sous la tutelle du seul ministère et bien d'autres bizarreries et anomalies, qu'il serait superflu d'égrener ici,». Déclare encore ce vieux magistrats qui songe à une justice réelle, «pas comme celle qu'il a vécu durant toute sa longue carrière «criblée» de choses pas normales du tout, entre autres, la vraie indépendance de la justice et du juge, même s'il reconnait que la vie n'était pas facile avec les peaux de bananes posées ça et là par les ennemis de l'Algérie, ce qui a empêché les pouvoirs successifs à serrer les vis! Notre interlocuteur ne veut pas «que les pouvoirs publics perdent encore plus de temps à tergiverser», car, dit-il, «la démocratie sera ancrée dans ce pays avec une justice indépendante!».