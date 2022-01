L'épanouissement du marché national des matériaux de construction est tributaire de la relance des grands projets de l'habitat, ont estimé, hier, à Alger des responsables d'entreprises spécialisées, participant au Salon de la promotion immobilière, de la construction et du décor «Souknatec Expo». Etant donné que le secteur du bâtiment englobe une panoplie de spécialités (plomberie, menuiserie, serrurerie, céramique, revêtement de sol...), la pandémie de Covid-19 et ses impacts sur l'activité économique a mené ce secteur à un «état de stagnation», ont déclaré à l'APS, ces responsables qui, visiblement, subissent le même sort. Selon ces derniers, la baisse du pouvoir d'achat des citoyens d'une part et le manque de moyens financiers chez les promoteurs immobiliers d' autre part, ont mis le marché national de la construction dans une situation de «léthargie».Dans ce sens, le responsable commercial de la Société industrielle de fabrication de carreaux granito (Sifag), Mohamed Amiar, a fait état d'une forte baisse de la demande du fait du «ralentissement des projets de construction, d'autant plus que les consommateurs préfèrent reporter leurs projets d'aménagement intérieur pour des raisons économiques». «Nous comptons sur la volonté de relance économique affichée par les autorités publiques pour pouvoir redémarrer le plus rapidement possible», a ajouté Amiar. Pour sa part, le représentant de l'entreprise Lina Print, spécialisée dans la peinture et l'enduit, Merzouk Saber, a estimé que cet état de fait est lié à «plusieurs facteurs dont le manque de liquidité, le peu de projets de construction», considérant la relance de projets comme «la colonne vertébrale d'une économie nationale solide, épanouie et exportatrice».