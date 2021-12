Le ministre des Transports, Aissa Bekkai a présidé, jeudi, une réunion consacrée au suivi des projets sectoriels liés aux transports guidés (tramways et téléphériques) dans les wilayas de Annaba, Mostaganem et Oran, a indiqué un communiqué du ministère. Selon la même source, il était question, entre autres, de la situation et du taux d'avancement des travaux de réhabilitation des téléphériques, dont celui d'Annaba. Le premier responsable du département des transports a donné des instructions fermes pour lever les obstacles, qu'ils soient liés à l'aspect administratif, technique et logistique, et d'en assurer le suivi quotidien, jusqu'à l'avancement des travaux, qui a atteint 90% pour les projets des wilayas d'Oran et de Mostaganem. Concernant les travaux de réhabilitation du téléphérique d'Annaba, dont les travaux atteignent 30%, le ministre a demandé que davantage d'efforts soient fournis pour le remettre en activité, dans les meilleurs délais afin de contribuer à atténuer la pression et l'étouffement dans la ville, a ajouté le même communiqué. S'agissant du projet du tramway d'Annaba, gelé en raison de la crise financière, il n'est pas exclu, que le ministre des Transports, accorde un intérêt particulier à ce moyen de locomotion, devenu une nécessité pour désengorger le trafic routier, étouffant, à Annaba. Même si le ministre des Transports n'a pas fait part d'un éventuel dégel du projet du tramway d'Annaba, toutes les prévisions s'acheminent vers une forte probabilité de sa relance, dans les prochaines semaines ou mois, surtout que la demande du dégel du projet du tramway d'Annaba a été, lors de sessions parlementaires, soulevée à travers des questions formulées au ministre du secteur. C'est pour dire qu'a priori, les instructions de Aïssa Bekkai, concernant à la levée des contraintes également du projet du tramway, dénote une relance très probable.