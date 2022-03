Dimanche, 14 heures, mois des poussières, la bretelle allant vers l'hôpital Frantz-Fanon de la ville des Rses, est bouchée. La cause? Un accident mortel? Peut être bien? Plus, on avance, devant l'embouteillage créé aux alentours du virage, et plus les tripes se nouent. On ne voit rien, tant le nombre de voitures à l'arrêt, semble annoncer de mauvaises nouvelles. Nous arrivons au niveau d'un poids lourd garé à gauche, pour permettre au chauffeur de voir le nombre appréciable d'autos, roulant désormais,

au ralenti. Vainement! Noureddine, l'ingénieur et compagnon de voyage n'est pas stressé. Il dit, sentencieusement, «qu'il s'agit probablement encore d'un grave et regrettable accident, dû à l'excessive vitesse enregistrée sur le tronçon El Affroun-Boufarik.», puis, il ajoute d'un air franchement dégoûté: «Je ne comprends pas une chose simple! Comment se fait-il qu'à chaque sinistre, les automobilistes reprennent leur chemin avec un sens négatif de la vie. Oui, comment peut-on reprendre la route en faisant de la folle vitesse, cette vitesse qu'on vient de voir et avec un résultat catastrophique, où le sang et les larmes remplacent le retour chez soi, sains et saufs?». Une fois sur les lieux, nous voyons un fourgon en panne. Une roue qui avait sauté sur l'asphalte, cinq minutes auparavant! Plus de peur que de mal!