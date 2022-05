Le pauvre et généreux mari, fidèle, avant qu'il ne décide de rapatrier toute sa petite famille au pays, où un brillant avenir l'y attend, croupit désormais en taule, grâce à l'ex- madame qui a remis aux autorités, des documents compromettants où le faux et son usage, prédominent. Selon ses deux conseils, le malheureux époux est tombé dans un traquenard sans précédent, dans lequel un officier de police serait salement mêlé jusqu'au cou, et, comble d'injustice impunément, puisque le rapport fait par la police des polices, n'a rien donné!

La justice, en ce qui concerne la victime, devenue inculpé grâce au diabolique stratagème mis en place par madame, est carrément «emprisonnée «par l'ordonnance de renvoi. Elle a fait son boulot depuis le tribunal de Dar El Beïda (cour d'Alger) à la chambre correctionnelle où le verdict avait été confirmé. Attendons le pourvoi en cassation... Reste le côté «traquenard», après le divorce et le remariage du mec: il n'en a pas été question, car l'ordonnance de renvoi ne l'a jamais évoqué. Evidemment!

La femme a joué et gagné en attendant le retour du dossier de la Cour suprême, et ce n'est pas pour demain. Ne reste à la famille du condamné qu'espérer, à savoir patienter. Jamais le fameux adage bien de chez nous et qui signifie en langue française, à peu près ceci: «Ce sinistre personnage m'a agressé, s'est précipité devant les poursuivants, pour se lamenter, avant de se plaindre de coups et blessures ayant entraîné un long arrêt de travail!». C'est, en principe, ce qu'on retient après avoir suivi cette drôle et dramatique histoire, qui a vu un cadre émérite incarcéré, des ouvriers au chômage pour une période d'au moins de deux ans et deux garçons vivant désormais en Europe, avec leur maman divorcée, mais qui a eu l'outrecuidance de se remarier avec un plus jeune qu'elle, en contrepartie d'une solide résidence en Europe. Nous sommes désormais très loin des traditions et l'exil n'explique pas tout. Comment se fait-il qu'un cadre algérien laisse tout tomber après avoir subi les affres d'une incarcération, mise en place par la mère de ses propres enfants, qui étaient, au moment où elle a tramé la toile d'araignée dans laquelle fut entrainé l'époux, encore jeunes pour comprendre les aspirations des uns et des autres?