L'urne a rendu son verdict. La surprise est de taille. Le nom du nouveau président de l'APW d'Annaba est désormais connu. Il s'agit de Abdelaziz Chelali, du front El Moustakbel. La quarantaine, Abdelaziz Chelali est architecte de formation. Alors que les prévisions plaidaient en faveur du MSP et du RND, qui avaient donné l'impression d'avoir contracté une alliance, pour décrocher le siège de l'APW à Annaba, les vents ont tourné.

Le parti du front El Moustakbel qui n'avait pas, dit-on, de poids politique à Annaba, a déjoué tous les pronostics et les coulisses. Son candidat aux élections locales du 27 novembre dernier, se retrouve à la tête de l'Assemblée populaire de wilaya d'Annaba. Un siège qui a fait courir des formations politiques.

Le nouveau locataire de l'APW d'Annaba a été élu à la majorité de 26 voix contre 12 pour le candidat Abdelwahab Merah, du Front de Libération nationale (FLN), et un bulletin nul.

Une grande surprise au sein de la salle des délibérations de l'APW, où les candidats du MSP et du RND semblent avoir été évincés, avec beaucoup d'éloquence politique. Si le MSP et le RND ont manifesté un semblant fair-play, le revers est cinglant pour le FLN qui a du mal à avaler la pilule, tant son recul est inexorable à Annaba.

Le désaveu est profond pour un parti ayant eu de tout temps le monopole de l'APW et de la majorité des APC à Annaba.

Les temps semblent avoir changé. Le FLN n'aura plus les rênes des plus importantes APC de la wilaya d'Annaba, le chef-lieu de la commune d'Annaba étant remportée par Youcef Chouchane, du MSP. Ce dernier a obtenu 43 voix lors du vote au conseil communal, soit la majorité absolue. C'est la première fois, depuis 1991, qu'un élu d'un parti islamiste accède aux commandes de l'APC d'Annaba. Ainsi, la gouvernance a changé de main. Dans un autre contexte, l'installation du nouveau président de l'APW et des 12 présidents d'APC est loin d'être une victoire finale. La dynamique impulsée au développement et la prise en charge des préoccupations citoyennes seront le jugement final. L'enthousiasme et la compétence à elles seules ne suffisent pas, la conscience et la volonté bienveillante doivent dominer dans cette wilaya gangrenée par tous les maux. Aussi, est-il temps d'apprendre à travailler en équipe et en coordination avec l'ensemble des formations politiques, pour éviter le remake des blocages dans les APC. Pour l'heure, chaque élu est grisé par le vent de la victoire et ignore les défis qui l'attendent sur le terrain.