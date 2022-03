La série de rencontres, initiée par le syndicat des directeurs des écoles primaires de la wilaya de Béjaïa, le Snadep, avec les présidents des APC, se conclut, au fil des temps, par des améliorations profitables aussi bien aux élèves qu'au personnel. Jamais il n' y eut autant de contacts et de concertation, que depuis la venue de ce syndicat, affirment certains maires contactés par nos soins.

Entre les maires et les directeurs des écoles primaires de la commune, dont la délégation était conduite par trois membres du bureau de wilaya, Chemseddine Baba Aïssa, secrétaire de wilaya, Rahim Zenati, secrétaire chargé à l'organique, et Mohamed Arezki Bourdjil, secrétaire chargé aux affaires administratives, la concertation se fait dans la sérénité. Les réunions s'étalent dans la temps évoquant tous les volets. Un diagnostic précis, en relevant les points forts et les points faibles, a été établi à chaque fois par les présents pour une meilleure prise en charge. L'état des logements d'astreinte, un problèmes inévitablement à résoudre, prend la part du lion dans les débats. Les premiers magistrats des communes comptent mettre de l'ordre dans les établissements scolaires, affirmant que «la majorité des logements est occupée soit par des retraités ou des étrangers à la corporation, ce qui complique à certains directeurs, l'accomplissement de leurs missions. Cette situation perturbe leurs activités pour le contrôle et le suivi de leurs établissements.Les maires s'engagent, à chaque fois, à user de toutes leurs prérogatives pour la restitution de ces logements, quitte à saisir la justice. «L'école est une priorité pour notre Assemblée. Nous ne ménagerons aucun effort pour sa stabilité, d'ailleurs nous doterons chaque établissement, en terme de bureautique, d'une somme de 5000.00 DA pour chaque groupe pédagogique», affirme le président d'APC d'El Flay. En d'autres termes, une école ayant six divisions pédagogique bénéficiera de 30 000.00 DA. Au prochain budget de fonctionnement «nous installerons un équipement digne de chaque bureau de directeur», a-t-il ajouté. La commune d'El Flay accorde un intérêt particulier pour l'éducation. Une région connue pour avoir donné plusieurs cadres dans tous les secteurs pour l'Algérie postindépendante.

La nomination de l'inspecteur administratif actuel à la tête de la circonscription avait contribué aussi a l'amélioration des résultats scolaires. Désormais Sidi Aich occupe les premières places dans le classement, à travers la wilaya, dans les examens de 5eme année. En fin, des travaux, le secrétaire de wilaya du Snadep a lancé un appel aux édiles des autres communes à suivre l'exemple

d'El Flay.