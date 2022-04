Pas moins de 97 constructions illicites, érigées sur le front de mer de Sidi Salem, dans la commune d'El Bouni ont été démolies, a rapporté la cellule de communication de la wilaya d'Annaba. L'action intervient, selon la même source, en application des directives du wali d'Annaba, Djamel Eddine Berrimi. L'opération a été supervisée par le chef de daïra d'El Bouni en coordination avec les services de la municipalité lors d'un important dispositif sécuritaire, a fait savoir la même source. Implantées dans la localité de Sidi Salem à moins de 200 m du littoral, ces constructions étaient la «plaie» de la wilaya d'Annaba. Présentant un décor hideux et repoussant, ces constructions précaires gangrènent l'environnement urbain et marin de cette zone touristique par excellence. La prolifération des constructions illicites dans la wilaya d'Annaba s'est intensifiée en période de pandémie, avec la complicité de la mafia des constructions illicites. Ces pseudos occupants de ces taudis qui étaient absents lors de la démolition, sont pour la grande majorité issues des wilayas limitrophes. En quête d'un logement social, ces prétendus occupants de ces baraquements sont aidés dans leur fraude, par les présidents de secteurs et autres mafieux. Ces derniers spécialisés dans les constructions de taudis et leur vente entre 200 et 300 millions de centimes. Il faut souligner qu'il ne s'agit point d'un exode rural motivé par le chômage. C'est plutôt l'essor impressionnant que connaît le secteur du logement social à Annaba. Un secteur où la fraude a pignon sur rue. Quel que soit le prix d'acquisition d'une baraque dans un bidonville à Annaba, le montant sera amorti par la vente de l'unité sociale décrochée au bout de quelques années d'attente. C'est la politique de la patience qui règne à Annaba où les constructions illicites sont devenues un marché lucratif. Ce dernier n'est pas spécifique à la daïra d'El Bouni uniquement. Le phénomène est tentaculaire. Plusieurs localités et quartiers de la wilaya d'Annaba enregistrent une prolifération quasi quotidienne des constructions illicites. Il suffit de faire une virée au Pont-blanc pour constater le drame des constructions en dur et en bois qui s'érigent chaque jour du côté des quartiers connus sous le nom de ‘'Beny El Asker''. Les trottoirs ont disparu cédant la place à des extensions de constructions. Des espaces de la chaussée grignotés à la faveur des constructions illicites, outre l'abattage des arbres notamment. Une totale impunité dans cette zone de la ville située en amont de l'Edough. La déformation du paysage s'exerce au vu et au su de tous, sans que le moindre responsable ne daigne bouger le doigt.