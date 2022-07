La ville minière d'Ouneza, au nord de Tébessa, a été secoué dans la nuit de dimanche à lundi par un crime odieux dont la victime est un père de famille «F.L.» âgé de 50 ans. Le corps sans vie a été découvert par des passants, gisant dans une marre de sang non loin de ses boutiques situées à côté de l'Agence d'Algérie poste. Alertés, les policiers se sont déplacés sur les lieux du crime. Sur place, ils découvrent que le défunt est mort suite à une tentative d'égorgement avec un objet tranchant. Après notification au procureur de la République près le tribunal de Aouinat, le corps a été transféré au service de médecine légale de l'hôpital d'Ouaneza pour autopsie. Entre- temps, la police judiciaire a poursuivi ses investigations et recherché de traces de l'auteur ou des informations permettant de révéler son identité. Selon la même source citant des témoignages locaux, l'auteur du crime est une personne d'une soixantaine d'années. Un ami de la victime. Au moment des faits, certains jeunes ont tenté de secourir la victime alors que d'autres se sont lancés à la poursuite du meurtrier avant qu'il ne soit arrêté, non loin, par la police qui a récupéré l'arme du crime, un poignard de type «cran-d'arrêt». Une enquête est en cours pour connaître les raisons ayant poussé le mis en cause à commettre son crime odieux.