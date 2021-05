Dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le chômage et la promotion d'activités créatrices de richesse, la Cnac qui est une administration publique est chargée de la gestion du dispositif de soutien à la création et d'extension d'activités destinées aux personnes agées entre 35 et 50 ans. Dans son souci de se rapprocher, au maximum du postulant, la Cnac vient de mettre en place une application E-Cnac. Les souscripteurs peuvent avoir toutes les informations utiles et nécessaires, qui vont de la demande à la réalisation du projet grâce à plusieurs services fournis par cette application, lancée, fin mars 2021, et chargeable sur Google Play. L'application compte cinq actions à savoir:

1- Où m'inscrire? Cette application détermine l'agence ou antenne territorialement compétente pour le dépôt du dossier.

2- La simulation, où est déterminé le montant approximatif de l'investissement, avec le montage triangulaire apport personnel, fonds bancaires et apport de la Cnac.

3- Le parcours du promoteur où sont résumées toutes les étapes nécessaires à la création de l'entreprise.

4- La préinscription en ligne, phase qui précède l'inscription définitive pour le lancement du projet.

5- Le suivi du dossier où sont prévues des rencontres entre le promoteur et le bénéficiaires et qui porteront sur le marché, les éléments techniques et financiers du projet... Selon la chargée de communication de la Cnac de Bouira, cette application vise à mettre un terme aux retards dans l'étude des dossiers, à éviter aux souscripteurs des déplacements vers les agences et antennes, à faciliter au maximum le bénéfice de ces formules d'aide pour résorber le chômage d'une bonne frange de la société.