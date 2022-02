Fini le bon vieux temps marqué par la jovialité de la vie estudiantine, ou l'esprit de camaraderie, de respect, d'amitié, d'entraide et d'échange des polycopiés primaient. La vie de l'étudiante, aujourd'hui, a totalement basculé. Elle constitue un véritable parcours du combattant, jalonné d'insultes, de vexations, de harcèlements et parfois de violences physiques, en plus de la misogynie qui gagne du terrain. Une situation qui risque de s'aggraver à tout moment, au vu des dépassements et des agressions enregistrés aussi bien dans les campus que dans les résidences universitaires. Une violence visant, particulièrement, les étudiantes, de la part de pseudo moralisateurs de la société. Des «penseurs», souvent membres d'associations et d'organisations estudiantines proches des cercles intégristes adeptes de la «femme au foyer». Boulimiques, leur voracité apparaît dans leurs discours «haineux» qu'ils tiennent à l'égard de ces jeunes filles qui bravent ces «interdits» et les tabous, dépassés et de loin, dans les sociétés maghrébine, méditerranéenne et africaine. Nombreuses sont ces étudiantes qui font, au quotidien, l'objet d'«attaques» verbales. Se rendre au campus est devenu un périple. Le parcours du combattant commence au sortir de la maison parentale. Faire face aux regards des voisins et des voisines, souvent frustrés par l'échec de leurs enfants et envieux des autres, est la première violence subie. Heureusement que le regard ne tue pas. Le bus ou le tramway, ces deux moyens de transport empruntés par ces étudiantes, sont devenus, de nos jours, un véritable coupe-gorge. Se faire coquette et être au goût du jour pour ces étudiantes, c'est tenter le «diable». Dévisagées de haut en bas et traitées de tous les noms d'oiseaux, tout au long du trajet, le campus est loin d'être, pour elles, un espace de réconfort. Des énergumènes, à bord de leurs voitures, musique à fond, se pointent dès les premières heures à l'entrée du campus. Roulant les mécaniques, se faisant passer pour Marlon Brando et James Bond, ils apostrophent ces étudiantes qui, dans leur majorité, sont en quête de savoir. Malheur à celle qui ose répondre à la provocation. Insultes et, parfois, violence physique, seront les répliques, notamment pour ces résidentes venues des wilayas de l'intérieur. Un supplice au quotidien subi lorsqu'elles franchissent le portail de la cité pour faire leurs petits achats. Souffre et tais-toi! Passé ce cap, place aux enseignants «frustrés», adeptes du «sexe contre une bonne note». Des pratiques passées sous silence, de crainte de s'attirer les foudres de la société.