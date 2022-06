L'Etablissement hospitalier public spécialisé dans le traitement du cancer, Emir Abdelkader, d'El Hassi, vient de contracter deux conventions avec deux établissements privés pour la fourniture d'équipements liés aux poches de plaquettes utilisées lors des dons de sang au profit des enfants atteints de cancer. La ratification de ces contrats survient suite à un important déficit relevé en ces outils. Il est également enregistré une baisse significative du nombre de donneurs de sang. Ayant été et pendant très longtemps, au centre de controverse, cet hôpital, d'envergure régionale prodiguant de hauts soins aux patients cancéreux, a été équipé, récemment, en équipements de haute technologie. Il s'agit de l'appareillage de curiethérapie à haut et bas débit destiné au traitement du cancer du rectum, du sein et du col de l'utérus, en plus d'une salle d'application de curiethérapie. Cette dernière fonctionne, selon nos sources, à l'aide d'une technique de radiothérapie mise au point à linstitut Pierre et Marie Curie. Elle est scellée et placée à l'intérieur ou à proximité immédiate de la zone à traiter et a été aménagée à cet effet. Ces équipements sont d'autant plus significatifs que les résultats de ce traitement ont montré que le taux de guérison du cancer par la curiethérapie est comparable à celui de la chirurgie ou de la radiothérapie externe, et amélioré lorsqu'elle est utilisée en homogénéité avec cette technique. Celle-ci est totalement différente de la radiothérapie externe, consistant à diriger les rayons à haute énergie sur la tumeur à partir de l'extérieur du corps. La curiethérapie implique le positionnement précis des sources de rayonnement directement sur le site de la tumeur et la cellule cancéreuse. La technique de la curiethérapie se caractérise par plusieurs spécificités avantageuses comparativement à la radiothérapie externe. Car, explique t-on, les tumeurs peuvent être traitées avec des doses très élevées de radiations localisées, avec une technique permettant la réduction de la probabilité de dommages pour les tissus sains environnants. Telle est donc la nouveauté apportée dans le cadre du traitement du cancer. Le centre anti-cancer Emir Abdelkader a été aussi consolidé récemment par un troisième accélérateur linéaire de particules. Il s'agit, également, d'un équipement lié à la radiothérapie. Ce nouvel appareil est entré en service, prenant en charge au moins 80 malades chaque jour. Il vient s'ajouter aux deux accélérateurs opérationnels, augmentant subséquemment la capacité de la prise en charge quotidienne à 260 malades, en plus de la réduction des délais d'attente des rendez-vous dans le cadre du traitement anticancer en exploitant de manière optimale ces équipements. «Les rendez-vous à fixer ne dépasseront pas les seuils d'un mois et demi», mise t-on.