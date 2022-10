Abbès. E. a donc fait plaisir à Me Boudjemaâ Aït Boudjemaâ, son conseil, flanqué de sa très jeune stagiaire, aura, au cours de sa brève mais solide plaidoirie, mis l'accent sur les termes de l'ordonnance de renvoi qui évoque l'association de malfaiteurs basée sur l'article 176 du Code pénal: ´´Il y a comme un truc anormal entre certains articles choc du Code pénal et la loi 04-18 du 25 décembre 2004, sur la prévention et la répression du trafic de drogue, que seul Allah connaissait, et que les collègues magistrats et confrères savaient, mais se taisaient par «nécessité de service! » Oui, la remarque est toujours d'actualité, car certains magistrats sont encore plus froids lorsqu'ils ont face à eux, des situations où ils doivent être calmes et vigilants, au lieu, d'avoir des yeux ouverts autant que ceux des poissons frits!

La preuve?

Devant certaines situations, ces mêmes juges restent de...marbre, tant leur rendement est terne, indifférent, exécrable et asséché par les aléas du métier, qui n'a pris son envol qu'avec l'arrivée bénie «Hirak authentique» qui est venu les réveiller, et faire d'eux enfin des magistrats dans le sens le plus brillant du mot!

Le mur de la peur était démoli, pas entièrement jusqu'au jour du cinquième vendredi du soulèvement des citoyens de tout le pays, le 22 Février 2019, soit début avril 2019, en tout cas, pas le premier avril, sinon, cela aurait donné un gros «poisson d'avril», qui ne fait pas partie, fort heureusement, de notre société!