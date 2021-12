La loi 04-18 du 25 décembre 2004, relative à la prévention, la répression de l'usage et du trafic illicites des stupéfiants et des substances psychotropes, est une loi créée à partir d'une savante potion des articles forts et même costauds 119, 120, 122-7 et 132 de la Constitution de la Convention unique sur les stups de 1961, celle de 1971 sur les substances psychotropes, le protocole de 1972, modifiant la convention unique, la convention des Nations unies, contre le trafic de drogue, les trois ordonnances de juin 1966 n°66-155, 66-156 et 66-211, outre les cinq lois du 21 juillet 1979 (79-07) (85-05) 87-17) (et 01-14) (03-10) du 16 février 1985, du 1er août 1987, du 19/ 08 /2001 et 03-10 du 19 juillet 2003.

C'est dire ici que depuis plus de 60 ans, l'Etat a fait de la lutte contre le trafic de came, une priorité qui ne laisse place à aucun doute: la prévention plus la répression!

Un point est cependant à relever: chaque président de la République a apporté sa touche personnelle dans la confection des lois; de feu Houari Boumediene à feu Abdelaziz Bouteflika, presque tous les chefs d'Etat algériens ont tenu à frapper très fort tous ceux qui voulaient empoisonner nos jeunes.