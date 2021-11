Djezzy enregistre au troisième trimestre 2021 et pour le second trimestre consécutif une hausse annuelle de ses résultats opérationnels et financiers, confirmant ainsi un retour progressif de la croissance soutenue par l'augmentation de la consommation de la data dans un contexte de renforcement de l'investissement dans son réseau 3G/4G.

Djezzy a réalisé au 3e trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 23,1 milliards de dinars, en augmentation de 3,6% par rapport à la même période en 2020 en dépit d'un contexte marqué par la poursuite de la crise sanitaire et d'un environnement concurrentiel difficile. Dans le cadre d'une stratégie commerciale segmentée, Djezzy a renforcé son activité digitale, poursuivi le développement de l'application «Djezzy App» et conforté son offre à destination des entreprises.

À cette occasion, Matthieu Galvani président-directeur général a déclaré: «Ce fut un trimestre très fort pour Djezzy. L'entreprise a renforcé sa performance sur tous les fronts et a confirmé l'efficience de son modèle opérationnel centré sur le numérique. Les investissements dans notre réseau ont constitué un moteur clé de cette coissance. Cela s'est traduit par de meilleurs services pour nos clients et partenaires et a consolidé notre engagement à poursuivre la construction d'une entreprise digitale, et d'apporter ainsi notre contribution à la mise en place d'un écosystème numérique en Algérie.».

Djezzy a investi 3,0 milliards de dinars au cours du 3e trimestre, cumulant ainsi 9,8 milliards de dinars d'investissements depuis le début de l'année, soit une augmentation annuelle de 21%. Ces investissements ont permis d'étendre la couverture 3G/4G, qui a évolué de 20 points d'année en année, ainsi que d'augmenter la capacité du réseau, répondant ainsi aux besoins toujours croissants des clients pour la data. En dépit de ces 1,7 milliard d'investissements supplémentaires par rapport à la même période de l'année dernière et sans aucun endettement extérieur, Djezzy clôture le 30 septembre sur une trésorerie très largement supérieure à celle de l'année antérieure à la même échéance.

À la fin du 3e trimestre, Djezzy comptabilisait 14,1 millions de clients dont 9,9 millions de clients data (+7,7%). Avec 9,8 milliards de dinars, les revenus data ont poursuivi leur courbe ascendante en enregistrant une hausse annuelle de 18% en raison d'une forte augmentation de la consommation data, laquelle est passée de 4,8 Go/client l'an dernier à 6,9 Go/client cette année, soit une croissance de 42,5%. Plus de 7,1 millions d'abonnés 4G (+29%) ont été également recensés alors que le nombre d'utilisateurs de smartphones 4G a, pour sa part, crû de 35% (à 8,6 millions) par rapport à la même période en 2020. Le revenu moyen par client (ARPU) s'est établi à 545 dinars par utilisateur confirmant une tendance haussière de 4,1% d'année en année.

L'EBITDA s'est établie à 10,8 milliards de dinars au troisième trimestre, en hausse de 6,5% par rapport au 3e trimestre de l'année 2020. La marge d'EBITDA de 46,9% reflète, quant à elle, la bonne performance de la société, tant en termes de croissance de revenus que de stricts contrôles des dépenses opérationnelles.

Djezzy n'a pas dérogé à son rôle d'entreprise citoyenne durant le troisième trimestre en participant à l'élan de solidarité nationale en faveur de wilayas sinistrées par les incendies.