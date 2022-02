Les éléments de la Gendarmerie nationale de Merouana, dans la wilaya de Batna, ont ouvert une enquête sur la disparition d'un demi-cadavre du cimetière Chiddi, à Merouana, apprend-on de source sécuritaire. Selon celle-ci, la découverte a été faite, il y'a quelques jours, après la constatation de signes de profanation d'une tombe audit cimetière, a disparu la partie supérieure du cadavre. Seuls les membres inférieurs ont été trouvés dans la tombe, nous a-t-on précisé.

Outre la disparition de la moitié de la dépouille, d'autres effets que contenait la tombe ont également disparu, a ajouté la même source.

Des objets emportés avec la partie supérieure du cadavre enterré, à des fins, précise-t-on, de «pratiques de magie et de sorcellerie». Cette affaire, qui a mis en émoi l'ensemble des habitants de Merouana, fait l'objet d'une enquête approfondie par les services de la Gendarmerie nationale de Batna pour mettre à nu les motivations ainsi que les dessous de cet acte inhumain et criminel. Rappelons, dans ce contexte, que trois femmes ont été arrêtées, récemment, dans la ville de Merouana en possession d'objets divers dont des talismans, bougies, plomb, photos d'hommes et de femmes, encens et autres produits utilisés dans les rites de la sorcellerie.

Un rapprochement aurait été fait avec cette affaire bouleversante.

En attendant les conclusions de l'enquête en cours, les trois mises en cause ont été présentées devant les instances judiciaires de la circonscription de compétences, sous le chef d'accusation de «pratique de magie et de sorcellerie», rappelle-t-on encore.