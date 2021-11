Douze années de prison ferme. Telle a été la sentence qui vient d'être prononcée par la Cour d'appel d'Oran contre deux pédophiles, un trentenaire et son acolyte. Ces deux individus, reconnus coupables, ont été accusés d'atteinte à la pudeur, détournement de mineur de moins de 16 ans, en l'introduisant dans un lieu isolé dans la région d'El Mohgeun à l'est d'Oran, et viol. L'affaire a éclaté en 2017, suite à l'alerte donnée par les urgentistes de l'hôpital Mohamed Seghir Nekkache d'El Mohguen, en signalant le fait après constatation des stigmates du viol, en examinant la victime, un mineur âgé de moins de 16 ans. Les mêmes services ont, par leur acte citoyen, été explicites dans leur rapport, en soulignant que «la victime a bel et bien fait l'objet de viol perpétré par des personnes inconnues». Autrement dit, il s'agit d'un fait à ne «jamais taire ni à dissimuler», d'où l'enquête déclenchée, aussitôt l'alerte donnée.

Les investigations déclenchées ont abouti à l'identification et l'arrestation des mis en cause. Dans cette affaire, la victime a fait état de déclarations accablantes en soulignant avoir été «kidnappé par ses deux ravisseurs», suite «à une altercation» ayant opposé son père à ses «bourreaux». Ces derniers ont, le jour des faits, menacé le bambin de procéder à son enlèvement. Ce qui fut fait, en plus du viol. Auditionné, l'un des mis en cause, accablé par des preuves palpables, n'a pas jugé utile de nier les faits lui ayant été attribués. Il est même allé jusqu'à s'engager à réparer le préjudice moral qu'il a causé à la victime, en la dédommageant matériellement. Dans une autre affaire, traitée récemment, un sexagénaire a été condamné par le tribunal criminel près la cour d'Oran à 8 années de prison ferme. Le mis en cause a été accusé de viol perpétré contre un enfant de 13 ans dans le quartier de Aïn El Beïda, localité située au sud-ouest de la ville d'Oran.

L'accusé a agi, délibéremment, en détournant la victime et en l'isolant des habitations, pour la conduire dans un bidonville, la violenter et la violer ensuite sous la menace. L'avocat général n'a pas été, lui aussi, indulgent, en ayant requis une peine de 13 années de prison ferme à la hauteur du crime commis contre l'innocence. Une affaire similaire a été également traitée auparavant.

Les éléments de la sûreté de daïra de Gdyel ont réussi à libérer une fille de 14 ans et arrêté l'auteur de la séquestration dans un immeuble au niveau du chef-lieu de ladite commune. Cet acte a été perpétré par un repris de justice notoire âgé de 37 ans, connu des services de sécurité. Ce dernier a profité de l'absence de la mère, pour s'introduire par effraction dans le domicile familial et enlever de force cette fille mineure âgée de 14 ans.