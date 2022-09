L'université Badji Mokhtar d'Annaba a été choisie parmi les universités pilotes pour le lancement de deux nouvelles spécialités, l'ingéniorat en informatique et l'ingéniorat en sciences et technologies. Ces deux nouveautés viennent marquer l'année universitaire 2022/2023. Sous le slogan «Pour une université propre et verte», le coup d'envoi de l'année universitaire a été donné depuis le campus universitaire de Sidi Achour par les autorités locales, le collectif du rectorat et la famille universitaire. L'université Badji Mokhtar d'Annaba a accueilli cette année 8.400 nouveaux étudiants répartis à travers huit facultés, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. Avec les nouveaux admis, le nombre global des étudiants toutes filières confondues a atteint 44.000, dont 534 étudiants étrangers représentant 38 nationalités. En matière d'infrastructures, l'université de la wilaya d'Annaba a réceptionné pour cette année 7000 places pédagogiques dont 5.000 au campus universitaire d'El Bouni et 2.000 à l'Ecole nationale supérieure des technologies et de l'ingénierie(Ensti) de Sidi-Amar. D'une capacité de 2000 places pédagogiques, l'Ensti, inaugurée en août dernier, est le produit d'une fusion entre l'École nationale supérieure des mines et minéraux, et l'École supérieure des technologies industrielles. Cette nouvelle Ecole nationale est dédiée à la formation des compétences qui devront constituer une valeur ajoutée à l'économie nationale.