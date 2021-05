Deux localités de la wilaya de Tizi Ouzou et de Boumerdès ont vécu deux drames le jour de l'Aïd. Le premier est survenu dans la localité de Stita, située dans la commune de Makouda, à une vingtaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou alors que le second est survenu toujours dans la même wilaya, mais sur le littoral. En effet, jeudi, un adolescent habitant le village Redjaouna, situé sur les hauteurs de la ville de Tizi Ouzou est allé se baigner dans un lac situé sur l'oued Sébaou. Le jeune, âgé de 15 ans, est mort noyé, avant-hier, dans le lac appelé Tamda Bousladh au niveau d'Oued Stita. La victime, répondant aux initiales M.S. âgée d'une quinzaine d'année est, selon le communiqué de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou, décédée après s'être noyée dans le lac qui sert de place pour les jeunes des localités qui avoisinent l'Oued Sébaou. Cette dernière précise que le corps de la victime a été transféré au CHU Nédir Mohamed. Le deuxième drame est survenu dans une commune du littoral de la wilaya. Après le signalement de sa disparition, par ses amis et sa famille, un jeune plongeur a été retrouvé plusieurs heures plus tard, noyé en mer en s'adonnant à son loisir: la plongée en apnée. Les éléments de l'unité de plongée de la Protection civile et de la Gendarmerie nationale ont ainsi repêché le corps de la victime, âgée de 28 ans, originaire de Si Mustapha, dans la wilaya de Boumerdès et qui a été porté disparu dans la nuit de jeudi, en faisant de la chasse sous-marine au niveau des plages de Mizrana.