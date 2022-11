La wilaya de Bouira a été affectée par une affaire qui comprend deux meurtres, notamment à «El Raouraoua». Deux frères ont été tués ce jeudi 17 novembre 2022, aux environs de 20h00. Le tueur est un homme de 43 ans, marié et père de deux enfants tandis que les deux victimes sont respectivement âgées de 50 et 57 ans. Ils sont respectivement pères de quatre enfants chacun. Pour commettre son double forfait, le mis en cause aurait attiré les deux victimes dans sa ferme. Une manière d'être en terrain connu. Selon le média arabophone Ennahar, c'est après les avoir attirés dans la ferme qu'il a tiré sur les deux frères puis a brûlé leurs voitures. La première victime a succombé à l'agression sur les lieux, alors que la seconde a rendu l'âme une fois arrivée à l'hôpital. Si les autorités ont pu mettre la main sur le meurtrier, c'est grâce à un dernier geste de la victime. En effet, le deuxième homme avait appelé son fils avant de mourir afin de lui dire de qu'il venait de se passer. Le fils contacta les services de sécurité qui sont intervenus dans des délais très brefs. Une enquête a ensuite été ouverte par les autorités compétentes afin de pouvoir en savoir plus sur les circonstances qui ont mené à ce meurtre.