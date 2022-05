Les services de la police relevant de la sûreté de la wilaya de Constantine, ont réussi à mettre fin aux activités de deux dealers âgés de 27 et 47 ans. Un communiqué, transmis à notre rédaction, souligne que l'intervention des éléments de la police a été déclenchée suite à l'exploitation d'informations vérifiées, selon lesquelles les deux mis en cause, en provenance d'une autre wilaya, comptaient s'approvisionner en quantité de psychotropes lors d'une transaction prévue avec des revendeurs au niveau de l'un des quartiers populaires de Constantine sans cité le lieu. La fouille du véhicule, intercepté au niveau d'un barrage, a permis la découverte de 1200 capsules de psychotropes de marque Tramadol. Arrêtés, les deux mis en cause furent aussitôt conduits au poste de police pour interrogatoire. L'enquête a abouti par la suite à une perquisition du domicile de l'accusé principal, où une autre quantité de la même substance a été découverte. Il s'agit de 2700 autres capsules de différentes marques. Après établissement d'un dossier judiciaire, les mis en cause ont été présentés par- devant la justice pour détention et commercialisation de psychotropes. Les éléments de la police ont également saisi des armes blanches.