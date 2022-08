À l'instar des autres wilayas, Constantine n'a pas été insensible au drame survenu dans plusieurs régions de l'Est algérien suite aux incendies ayant causé de graves dommages, aussi bien sur le plan matériel, qu'humain. En effet, pas moins de 37 victimes ont été dénombrées. Un fait qui nous rappelle d'ailleurs, la tragédie de l'année passée durant la même période. Un élan de solidarité s'est donc aussitôt organisé pour porter aide et assistance aux sinistrés des wilayas touchées. Plusieurs caravanes de solidarité transportant des aides humanitaires se sont dirigées au courant de toute la journée du dimanche à partir de Constantine à destination des wilayas d'El Tarf et de Souk Ahras, particulièrement touchées par les incendies de forêts, à l'initiative du mouvement associatif local. Des produits pharmaceutiques, des produits alimentaires de large consommation, des couvertures et des effets vestimentaires, ont été rassemblés par plusieurs associations locales et des citoyens, pour être envoyés en signe de solidarité aux populations des zones sinistrées par les feux de forêts dans ces deux wilayas.

L'élan de solidarité initié par l'association El Islah oua El Irchad s'est formé dès les premières heures du déclenchement des incendies de forêts au côté des habitants des régions sinistrées. L'initiative a d'emblée pris de l'ampleur et les dons se sont multipliés avec une cadence signifiante en ces circonstances difficiles que traverse le pays. Le responsable de cette association, d'ailleurs très active quand il s'agit de secourir les citoyens, a indiqué qu' «une opération similaire avait été organisée vendredi dernier par les membres de la même association dans le but de couvrir les besoins, notamment des structures de santé en matière de médicaments». La commune de Constantine n'a pas été la seule a avoir organisé sous l'initiative de cette association une caravane. L'on note aussi une autre partie depuis la commune d'Aïn Smara à l'initiative de l'association locale Daâoui El-Khir. Une caravane chargée de différents produits pharmaceutiques et équipements médicaux, d'eau minérale, matelas, couvertures, effets vestimentaires. Celle-ci a pris la destination vers les zones d'ombre touchées par les incendies de forêts.

La même association est en train de préparer une seconde caravane vers la wilaya de Souk Ahras. D'autres associations sont en train de fournir les mêmes efforts pour le même objectif à l'image des associations Kafil El-Yatim et El-Ihsane pour renforcer les caravanes de solidarité en aides humanitaires au profit des populations des zones sinistrées.