Les fermetures des routes ne cessent de faire l'actualité à travers les communes de la wilaya de Tizi Ouzou. Hier, c'était au tour de la commune de Yakouren de connaître de grandes perturbations dans le transport. La fermeture du principal axe routier reliant les villages au chef-lieu de la circonscription et du chef-lieu de la wilaya a provoqué de grandes difficultés de déplacement pour les populations, nombreuses d'ailleurs, à se rendre vers Azazga ou Tizi Ouzou. Mais, de son coté, le collectif du pôle Est des villages de Yakouren affirme, dans une déclaration rendue publique, avant-hier, que les problèmes deviennent de plus en plus insupportables.

En effet, dans la déclaration, les initiateurs de l'action affirment que la fermeture de la route intervient après une dernière réunion de concertation tenue avec le directeur des travaux publics de la wilaya de Tizi Ouzou. Les villageois reprochent à ce dernier la multitude de promesses non tenues au sujet du revêtement des routes de plusieurs villages, dont notamment les villages Tirsaouine et Aouana. Le bitumage des routes desservant ces deux localités a plusieurs fois été promis et les villageois ont longtemps attendu, en vain. Aussi, ajoutent les représentants de ces derniers, l'attente ne peut plus durer. En fait, les fermetures des routes ne sont pas une chose nouvelle pour les populations. Bien au contraire, depuis quelques années, ce phénomène est devenu de plus en plus fréquent et s'impose

désormais comme l'unique moyen de faire réagir les responsables locaux. Depuis quelque temps, la fermeture des routes et des sièges des administrations est devenue un moyen de pression sur les services concernés. Pratiquement tous les sièges des communes, de daïras, de l'ADE ont fait l'objet de fermetures pour des raisons se résumant souvent aux difficultés liées aux routes impraticables et au manque d'eau potable.

En fait, le comble dans cette situation c'est que ces mêmes responsables réagissent effectivement. L'on se rappelle qu'au lendemain de la fermeture de la route à la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou, il y a juste deux mois, par les habitants du quartier Annar Amellal, les services de la commune de Tizi Ouzou se sont déplacés sur les lieux, le lendemain, pour effectuer les travaux réclamés. Deux années d'attente n'ont pas fait réagir les services concernés alors qu'une action de protestation a réussi en une journée.