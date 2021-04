Samedi 10 avril 2021. 14 h. 25, arrêt du bus de l'Etusa rue «Asla Hocine» - Grande Poste d'Alger-Centre.

Le bus, plein comme un oeuf, en provenance de la place des martyrs et se dirigeant vers la gare du Caroubier de Hussein Dey, gare.

L'arrêt a lieu, le temps que les usagers descendent et que ceux en partance vers l'arrêt de la «place du 1er-mai» ex - «Champ de manoeu- vres» montent. À ce moment, une femme- quinquagénaire et sa fille ado arrivent en trombe. A bout de souffle, la maman demande la destination. Un gus aux cheveux gris lance avec un large sourire: «Le bus se dirige vers la gare du Caroubier, madame. Et puis, tenez, dit le bonhomme, qui va faire un geste malvenu, à cinq jours de l'arrivée de «Monseigneur Ramdane».

En effet, le geste a consisté en la remise de deux tickets qui ont servi au «bienfaiteur» de la «place des Martyrs» à la «Grande-Poste». Heureuse comme un bébé qui a retrouvé son jouet égaré, la dame monte dans le bus, avec la secrète satisfaction d'avoir eu les deux places payées, mais par un usager qui les a déjà utilisées! À peine assise, voilà qu'un septuagénaire qui se penche à l'oreille de la dame bénéficiaire des deux places

«illicites», lui dit d'une voix haute que les usagers entendent bien: «Ma fille, vous venez de participer à un vol à l'encontre d'une entreprise publique. À mon avis, vous allez appeler le receveur et payer vos deux places! Je vous conseille de le faire surtout qu'on est 27 Chaàbane 1442, donc, en période de jours

bénis! Sinon, vous pourrez éviter le Ramadhan de cette année, mais que vous devrez jeûner durant une éternité pour être en règle avec l'Eternel!», chantonne le vieillard, visiblement ravi d'avoir joué au bon conseiller.

La dame, elle, semblait tomber de haut, et faillit demander pardon à tous, n'était-ce la salvatrice arrivée du receveur qui tendit, le sourire en coin, deux tickets que la fille happa au vol! Il valait mieux pour l'ado «happer au vol » que d'être complice dans un vol du Trésor public, à la veille du mois sacré!