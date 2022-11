Le laboratoire biopharmaceutique AstraZeneca, basé à Cambridge (Royaume-Uni) et qui opère dans 100 pays, a lancé, mercredi à Alger, une initiative qui a pour but premier de transformer les effets du cancer sur les patients atteints en Algérie.

Le programme «Accelerating Change Together (ACT) - Cancer Care in Africa (CCA)» offre une plate-forme aux partenaires pour co-créer les solutions nécessaires afin de combler les lacunes dans le problème de soins des patients, à partir du diagnostic jusqu'au traitement, et au-delà.

Durant l'évènement, des experts cliniques, des spécialistes dans le secteur des soins, des défenseurs des droits des patients et des représentants du secteur privé, ont discuté et débattu de la lutte contre le cancer en Algérie, en réitérant leur engagement à faciliter un accès équitable aux soins contre le cancer, pour tous les Algériens.

Cette maladie est la cause principale de décès en Algérie, avec 61 000 nouveaux cas prévus en 2025 et une incidence de 11,1 nouveaux cas pour 100 000 hommes, tout en sachant que le cancer de la prostate est l'un des plus répandus chez les hommes, ce qui incite à les encourager à poursuivre un dépistage et un traitement précoces. Le programme ACT/CCA en Algérie, qui se concentre sur la lutte contre le cancer de la prostate soutient les associations de patients, en mettant à leur disposition des caravanes ambulantes de diagnostic qui vont circuler dans les communautés difficiles à atteindre, notamment dans les régions du sud du pays.

Au cours des trois prochaines années, ACT/CCA visera à couvrir le dépistage et le diagnostic d'un million de personnes atteintes de tous les types de cancer et à former plus de 10 000 professionnels dans 100 centres d'oncologie, à travers toute l'Afrique.

Les partenaires d'ACT/CCA en Algérie incluent la Safro (Société algérienne de formation et de recherche en oncologie), Saom (Société algérienne d'oncologie médicale), AAU (Association algérienne des urologues), et l'Association algériennes El Amel.