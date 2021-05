Plusieurs applications et plates-formes numériques, facilitant et simplifiant les procédures administratives du service public, ont été développées par la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (Agence des Fonctionnaires) dans ses efforts de modernisation de gestion ordonnés par le rythme des nouvelles technologies. L'effet primordial de ces mesures est de lutter efficacement contre la bureaucratie, d'encourager la culture numérique et aussi (et surtout) d'humaniser la relation avec le concitoyen, lequel assure-t-on, n'aura plus besoin de se déplacer vers les structures de la Cnas dans des démarches éprouvantes. Le développement de ces «services à distance» est, lit-on dans un communiqué de la Cnas, imposé par les conditions sanitaires exceptionnelles auxquelles le secteur a eu recours pour permettre au citoyen de bénéficier de ses droits de manière continue, sans pour autant s'exposer au risque de contamination du virus de la Covid-19. Ces nouveaux services se déclinent en deux principales applications que sont «La plate-forme numérique «El Hanaa» (elhanaa.cnas.dz) et la «plate-forme numérique de la déclaration annuelle des salaires et salariés à distance» (teledeclaration.cnas.dz). La première application permet en particulier à l'assuré de commander la carte Chifa à distance, entre autres services, de déclarer un congé de maternité (via son propre compte el hanaa) et à la parturiente de demander un certificat de congé de maternité de 98 jours. L'on peut noter que parmi les étapes à suivre figurent le type d'institution hospitalière choisie (conventionné ou pas) et le type d'accouchement (voie basse ou césarienne). Ce service permet ainsi à l'assurée parturiente d'accomplir les démarches nécessaires sans avoir à se déplacer à son Centre payeur en suivant une dizaine d'étapes énumérées par le service. La seconde application permet, quant à elle, aux employeurs de déclarer et s'acquitter de leurs obligations, sans se déplacer non plus vers les services de recouvrement de la Cnas. Dans le détail, ces obligations, au nombre de huit, se composent, notamment, du paiement électronique des cotisations, des déclarations des cotisations annuelles et des salaires et salariés et d'une demande éventuelle d'un calendrier échéancier de paiement des cotisations de la sécurité sociale. Ces services numériques s'inscrivent, souligne la Cnas, dans le programme d'assouplissement des procédures à suivre dans le parcours «ardu» des assurés pour bénéficier de leurs droits. Sur le plan stratégique adopté, la Cnas vise l'amélioration des services offerts à ses usagers à travers la modernisation et l'informatisation à distance de l'administration, l'allègement des procédures administratives à travers les différentes actions de proximité Pour plus de détails et précisions, l'assuré est invité à se rapprocher de la Cnas via les sites Web sub-mentionnés.