A la faveur du lancement de certains projets, le secteur des travaux publics à Annaba connaît, ces derniers mois, une relative dynamique. Néanmoins, ces projets tournent au ralenti.

Situation impactant à plus d'un égard le développement de la wilaya.

D'autant que l'apport de ce secteur au développement local est loin d'être indéniable.

Une importance traduite par le nombre d'opérations totalisant les 17 projets pour un coût total de 42 milliards de dinars. Il s'agit dans ce sens, du projet de viaducs Ras El Mahra/Oued Bagrat.

Lancé en 2018, le projet consiste en la réalisation de 4 viaducs pour relier les deux zones suscitées.

Ce projet, appelé à donner un cachet particulier à ce site balnéaire, enregistre un énorme retard. D'une longueur de 8 km, avec 4 viaducs d'un total de 1000 m linéaires et dont le plus important dépasse 450 m de longueur, les travaux de réalisation ont été confiés à deux entreprises, à savoir Altro pour la route et Sapta pour les ouvrages d'art, pour un délai de réalisation de 27 mois. Ce projet a nécessité une enveloppe de plus de 3 milliards de dinars.

Or à ce jour, ledit projet n'a pas encore été achevé. Idem pour l'aéroport Rabah Bitat d'Annaba dont les travaux de réalisation et d'extension du parking à avions «E» d'une superficie de 73 800 m², s'éternisent. D'une capacité de 11 avions, ce parking devait venir s'ajouter au parking «J» dont la capacité est de 4 appareils. Que dire alors de la réhabilitation du chemin communal n°17, reliant les pôles urbains à Meboudja entre autres, et l'entretien et les travaux de même nature pour le chemin communal n°129 reliant les collines de Bouaicha à El Hadjar.

Un même dénominateur commun: le retard dans la réalisation. Pareil pour les routes nationales objets de réhabilitation et d'entretien à l'image de la RN 84, la RN 106 et la RN 167, menant respectivement à Aïn El Berda, El Chorfa et Berrahal. Ces travaux traînent depuis plusieurs mois.

Lors de son inspection sur terrain, le wali Djamel Eddine Berrimi n'y est pas allé avec le dos de la cuillère en exigeant l'achèvement des travaux dans les délais et les normes de réalisation. Sermonnées, les entreprises chargées des ces trois dernières opérations se sont engagées à terminer les travaux avant la fin de l'année en cours. Il est utile de rappeler que, les travaux de ces projets et bien d'autres ont à leur actif des mois voire des années de retard. Et dire que l‘infrastructure routière a été privilégiée dans la wilaya d'Annaba à travers la nouvelle vision prospective dans l'action de développement local.

Une vision qui s'assombrit au fil des retards. La wilaya d'Annaba dispose d'un réseau routier d'une longueur totale de 805,675 km, répartis en 131 km d'autoroute, 131 km de routes nationales, 318,6 km de chemins de wilaya, 329,45 km de chemins communaux et 93 ouvrages d'art.