Il y a des magistrats qui ont, pendant la durée de toute l'audience, l'oeil et l'oreille à tout et sur tout. Il faut aussi vite préciser qu'il y a des présents indisciplinés, qui vous empêchent d'entendre la lecture des verdicts, et ainsi, repasser pour avoir l'info! Il est évident que de pareils magistrats veillent à ce que toute l'audience se déroule dans une excellente atmosphère sereine, sans incident, parfois inutile et qui fausse la bonne marche des débats.

Lundi dernier, la présidente était entrée dans la salle d'audience, décidée à ne pas voir le regrettable incident du 14 du mois dernier se reproduire et maîtriser la marche des débats où la vérité doit apparaître telle quelle, sans haine ni passion et où l'inculpé devrait accepter le sort qui lui est réservé par la seule et unique application de la loi.

«Messieurs-dames, voulez-vous respecter les règles de déontologie imposées par le calme dans cette salle, à défaut de... Je vous en prie, ne me poussez pas à prendre les mesures qu'il faut, en de pareilles circonstances!», mâchonne la présidente très mal en point après cette nécessaire mise au point qui a, semble-t-il, marché, car un silence pesant s'instaura de suite comme si un flic de service dans la salle d'audience, passait par- là! Et les travaux débutèrent par le procès où une « commune» était partie civile, mais dont les représentants faisaient défaut! «Et voilà!

Des élus présents mais désintéressés, peu bavards, par-dessus le marché, et donc, qui s'en fichent comme de l' ''an XIV'', de leur dossier qui n'est, somme toute, que celui de citoyens-électeurs!», s'étrangle presque la juge qui passa à autre chose de moins stressant!