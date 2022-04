Les mots prononcés quotidiennement par les gens en pleine discussion, peuvent être à la base de malentendus, à ne plus en finir. Lorsque ces types discutent normalement, passe! Mais là où cela ne va plus, c'est quand un individu utilise une langue étrangère, en présence d'une autre personne qu'elle ne connaît pas! D'où ce constat, qui consiste à se comporter autrement et ne répondre qu'en langue du pays.

En outre, il faut éviter au maximum de faire de l'humour devant une personne que l'on ne connaît pas bien! De nos jours et depuis, d'ailleurs fort longtemps, il y a des énergumènes ignorants, qui ne savent pas, ce que c'est que, l'humour. Il y a même des individus qui le prennent très mal, et le confondent assez souvent, avec l'amour! Oui, c'est comme cela! Et dans notre société, l'amour reste un mot «cochon» et qu'il ne faut jamais prononcer en famille. Cette situation a donné de nombreux incidents du genre grossier, grossi et allant parfois a des plaintes au parquet du coin. N'a-t-on pas vécu il y a une quinzaine d'années, en voulant faire un compliment velouté d'une pointe d'humour, le dépôt d'une plainte contre un confrère qui a eu l'audace de déclarer son admiration, en langue française, pour une juge, présidente de section sociale du tribunal de Koléa, pour ce qui est de la conduite des audiences pénales, par ce compliment, qui verra le confrère sur procès-verbal, être entendu, par Med Zarg-Erras, l'adjoint du procureur général de la cour de Blida, qui sera édifié par sa jeune collègue, laquelle n'avait pas saisi le sens du mot: «ravissante»!

En effet, le journaliste a expliqué qu'il avait trouvé la magistrate «ravissante», seulement, lors de la conduite de ses audiences. Lorsque la juge eut les explications nécessaires, le confrère chercha vainement sa «victime» pour d'inutiles «excuses» d'avoir peut-être «menti», autour du ravissement de la magistrate!

Depuis ce jour noir, notre vieux confrère évitera désormais, de s'exprimer en langue... française, devant une magistrate!